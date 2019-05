Roma, Corte dei Conti: inchiesta su manutenzione strade della Capitale

È in corso un'inchiesta relativa alla gestione delle gare per la manutenzione del manto stradale del comune di Roma. A darne notizia è il procuratore della Corte dei Conti del Lazio, Andrea Lupi, nella relazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario, specificando che un “un procedimento relativo ai ritardi e alle presunte omissioni nella gestione delle gare è in istruttoria".

Le tangenti

"Sempre riguardo al Comune di Roma - ha affermato Lupi - si segnala un giudizio che ha per protagonisti ben 17 direttori dei lavori per la manutenzione del manto stradale delle strade del Comune di Roma, colpevoli di aver accettato tangenti per eludere i controlli di competenza". Il procuratore ha inoltre parlato di "un imprenditore che ha ammesso il pagamento in una misura del 4% del valore degli appalti e il ricarico del costo della tangente sui lavori in termini di minore qualità̀ e quantità̀ degli stessi", ha concluso Lupi.