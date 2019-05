Meteo a Roma: le previsioni di oggi giovedì 28 febbraio

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Persiste un campo di alta pressione, seppur in progressivo indebolimento. Dal pomeriggio umide correnti occidentali determinano un aumento della nuvolosità in estensione nottetempo anche su Umbria e Lazio con isolate e deboli pioviggini. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo. Venti tendenti a ruotare a Ponente dal pomeriggio; venti occidentali in quota, in rotazione a NO dalla sera con intensità localmente moderata. Mari calmi o poco mossi.



La situazione meteo a Rieti

A Rieti bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 22,7 µg/m³.