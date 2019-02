Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1250m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Giunge aria più fredda dal Sud Est Europa determinando un calo termico generalizzato, più evidente al Sud della Penisola italiana. Sulle regioni centrali tirreniche rinforza la ventilazione di Grecale a garanzia di cieli prevalentemente tersi su tutti i settori. Temperature in netto calo, sia nei massimi che nei minimi, sensibile in montagna, a partire dai 1000m. Ventilazione tesa di Grecale, sino a forte in quota. Mari sino a localmente mossi sotto costa, fino a molto mossi o agitati al largo.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,7 µg/m³.