Divieto di avvicinamento, questo il provvedimento preso dalla Procura di Roma nei confronti del 68enne che da dieci anni perseguitava Sabrina Ferilli. All'anziano viene contestato il reato di atti persecutori. Gli inquirenti sono riusciti a ricostruire, anche grazie alla denuncia della stessa attrice, il modus operandi dell'uomo che inviava in continuazione delle lettere, dal contenuto delirante, alla donna. "Ho un mandato dei marziani per garantire la prosecuzione della razza umana" si legge in una di queste. Non solo le missive, l'uomo si appostava sotto casa dell'attrice per incontrarla, a volte la seguiva nei posti dove lei si recava. In una circostanza ha cercato di fermarla prendendola per un braccio. Il provvedimento di divieto di avvicinamento è stato firmato dal Gip, Alessandro Arturi, su richiesta del procuratore Aggiunto, Maria Monteleone, e del Sostituto, Daniela Cento.