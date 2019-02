La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

La giornata si avvia ancora con nubi basse sulla Toscana, nebbie e foschie diffuse sulle valli interne delle aree centrali tirreniche. Tuttavia lo sbilanciamento dell'anticiclone verso occidente richiamerà correnti secche di Grecale che spazzeranno via le nebbie entro il pomeriggio. Transiterà residua nuvolosità pomeridiana tra bassa Toscana, Umbria e Lazio orientale, mentre la nota saliente della giornata sarà sicuramente l'elevata mitezza, con punte prossime ai 19/20°C. Venti deboli al mattino, tendenti a disporsi da Grecale dal pomeriggio, con rinforzi serali tra Umbria e alto Lazio, in maniera ancor più netta su coste e mari laziali. Mari poco mossi sotto costa, mossi dal pomeriggio al largo.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone tempo soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 43,8 µg/m³.