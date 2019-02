Roma, truffava e derubava anziani spacciandosi per avvocato: arrestato

Faceva finta di essere un avvocato per truffare gli anziani e derubarli. I carabinieri della stazione Quadraro e della Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Roma hanno arrestato a Napoli un uomo di 40 anni, accusato di aver commesso tra marzo e agosto 2018 diverse truffe e furti in casa in alcuni quartieri di Roma. L'attività investigativa, coordinata dal pool antiviolenza guidato dal Procuratore aggiunto Maria Monteleone, ha consentito di ricostruire il modus operandi dell’uomo.

Le indagini

Secondo quanto accertato dagli investigatori l’uomo, dopo aver individuato le vittime in strada, fingeva di essere un avvocato incaricato della gestione di un risarcimento danni in favore di un loro congiunto. Poi spiegava che per sbloccare le procedure di liquidazione era necessario un versamento preventivo in contanti. Per rendere più credibile la truffa simulava una telefonata con un interlocutore che, fingendo di essere il parente, convinceva gli anziani a dare il denaro al finto avvocato. L'uomo li accompagnava a casa e, oltre a farsi dare i soldi richiesti, lasciava alle vittime una busta che si rivelava poi vuota. In altri casi, le vittime venivano accompagnate direttamente nelle banche o negli uffici postali per effettuare i prelievi. Gli episodi finora accertati sono 17.