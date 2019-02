Roma, scontro tra un furgone e un'auto: due feriti

Questa mattina a Roma ci sono stati tre incidenti stradali. Intorno alle 8.45, in via Nomentana Bis c'è stato uno scontro tra un furgone e un'auto. Due i feriti trasportati in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco.

Gli altri due incidenti

Un altro incidente si è verificato sul tratto urbano dell'A24, che ha coinvolto due auto. L'ultimo in zona Dragona, in via Domenico Serradifalco, nel quadrante sud della città con una macchina ribaltata e un ferito grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi.