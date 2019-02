La guardia di finanza ha arrestato per corruzione Mario Schiavon e Marco Bernardini, rispettivamente il presidente e il direttore generale dell'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (Enpapi), nonché un imprenditore, un avvocato e un commercialista. Questi ultimi avrebbero pagato ai vertici dell'Ente numerose tangenti, in cambio di vantaggi economici sotto forma di incarichi di consulenza conferiti dalle società di gestione dei fondi ove l'ente previdenziale aveva investito. Gli incarichi avevano fruttato compensi professionali per circa 50 milioni, a partire dal 2012.

Le indagini

I provvedimenti, emessi dal Gip del Tribunale di Roma, Elvira Tamburelli, su richiesta della Procura, sono stati eseguiti dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. Nei confronti di Schiavon e Bernardini il Gip contesta i reati di corruzione e fatture per operazioni inesistenti. L'indagine del Procuratore Aggiunto Paolo Ielo e del PM Alberto Pioletti è stata avviata dopo una segnalazione dell'Uif, l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia.

Le perquisizioni

Al centro degli accertamenti eseguiti dal Nucleo di Polizia Valutaria ci sono anche operazioni di compravendita immobiliare fittizia, consulenze 'd'oro' e varie utilità, tra cui lavori di ristrutturazione in un appartamento e anche un biglietto aereo per due persone per assistere alla finale di Berlino di Champions League del 2015 tra Barcellona e Juventus. È inoltre in corso, su tutto il territorio nazionale, una serie di perquisizioni presso aziende e studi professionali interessati dalla vicenda. La guardia di finanza sta procedendo al sequestro di somme di denaro, beni mobili e immobili, per un importo di circa 350mila euro, pari all'importo dei fatti corruttivi finora accertati.

Presidente Fnopi: "Stupore per la notizia"

"I percorsi ordinistici e previdenziali sono ovviamente strade separate, ma ci auguriamo che questa vicenda non incida sulla gestione previdenziale degli oltre 60mila infermieri iscritti all'Ente di Previdenza in quanto liberi professionisti 'puri' o con prestazioni casuali". È quanto dichiara Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (Fnopi). È la stessa Mangiacavalli a comunicare di aver appreso con "stupore" la notizia. "Seguiremo con apprensione l'iter delle indagini da cui speriamo possano presto giungere notizie meno allarmanti anche per i vertici dell'Ente - prosegue - Abbiamo piena fiducia nella Magistratura che dovrà ora svolgere l'iter di legge e siamo certi che agirà anche nell'interesse e tutela dei nostri iscritti".

Data ultima modifica 19 febbraio 2019 ore 14:46