Meteo a Roma: le previsioni di oggi martedì 19 febbraio

La situazione meteo in città

A Roma nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Correnti meridionali in quota determinano l'aumento dell'umidità negli strati medio-bassi con conseguente persistenza della nuvolosità nelle ore del mattino, specie sulla Toscana, ma anche su larga parte dell'Umbria interna e dell'alto Lazio. Durante il pomeriggio schiarite prevalenti, specie sul Lazio seppur ancora con cumuli di passaggio tra Toscana e Umbria; nuovo aumento della nuvolosità bassa dalla sera/notte, isolate pioviggini tra Isola d'Elba e Maremma. Temperature in generale stabili, segnaliamo comunque una lieve flessione delle minime sulle valli orientali toscane, lieve aumento delle massime sulle coste. Venti deboli meridionali in rinforzo da SE su coste e mari; molto deboli sud-occidentali in quota. Mari poco mossi, localmente mossi al largo.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone nubi basse e banchi di nebbia in graduale diradamento sino a cieli poco nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 34,6 µg/m³.