Roma, trovato con un chilo e mezzo di droga in auto: arrestato

Un uomo di 44 anni, disoccupato e con precedenti, è finito in manette dopo essere stato trovato in possesso di circa 1,4 chili di droga. Ieri mattina, domenica 17 febbraio, i carabinieri hanno fermato l'uomo a bordo di un'auto in via Corinaldo. L'eccessivo nervosismo mostrato dal 44enne durante gli accertamenti ha spinto i militari ad approfondire l'ispezione dell'auto, permettendo di recuperare la cocaina, in dosi, nascosti in vari punti dell'abitacolo.

La perquisizione

Inoltre, in casa sono state sequestrate decine di dosi di hashish e marijuana e oltre 700 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. Droga e soldi sono stati sequestrati mentre l'arrestato, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato portato nel carcere di Regina Coeli.

Altri due arresti

Sempre a Roma, altre due persone sono state arrestate la notte scorsa per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. Si tratta di un 43enne nigeriano e un 24enne della Sierra Leone. I carabinieri hanno notato il 43enne, che mentre transitava in via Brancaccio, al passaggio della pattuglia, ha tentato di nascondersi in un angolo buio della via sperando di evitare il controllo. I militari lo hanno fermato e trovato in possesso di cinque dosi di cocaina e denaro contante. In casa sono state trovate altre dosi, un bilancino di precisione e 1.300 euro in contanti, nascosti in una busta sotto al letto. Nell'abitazione c'era anche il coinquilino 24enne che è stato "pizzicato" con 76 dosi di marijuana nascoste negli slip e 1.300 euro, ritenuti provento dello spaccio. La droga e i soldi sono stati sequestrati mentre i due arrestati sono stati portati e trattenuti in caserma, in attesa del rito direttissimo.



Data ultima modifica 18 febbraio 2019 ore 12:36