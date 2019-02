Roma, Papa Francesco farà visita al Campidoglio il 26 marzo

Papa Francesco si "recherà in Campidoglio martedì 26 marzo, per incontrare il Consiglio Comunale". Lo ha annunciato il direttore 'ad interim' della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti, spiegando che è stato accolto l'invito a suo tempo formulato dal Sindaco di Roma".

Raggi: "Ringrazio sua Santità per aver accolto l'invito"

"Ringrazio sua Santità Papa Francesco per aver accolto l'invito di Roma ad incontrare l'assemblea capitolina il prossimo 26 marzo", ha commentato la sindaca di Roma Virginia Raggi. "È un segno tangibile dell'attenzione che il Santo Padre riserva e vuole confermare nei confronti dei cittadini romani e dell'istituzione che ho l'onore di rappresentare".

È il quarto Papa dell'era moderna che si reca in Campidoglio

Papa Francesco è il quarto papa dell'era moderna che si reca in Campidoglio. Anche Benedetto XVI nel 2009 ha visitato la sede del comune di Roma, prendendo la parola davanti al consiglio comunale. All'epoca della sua visita, il 9 marzo 2009, il sindaco era Gianni Alemanno. Prima di lui Paolo VI si è recato in Campidoglio il 16 aprile 1966, ricordando nel suo discorso la visita di circa un secolo prima di Pio IX, sottolineando le differenze storiche: "Noi non abbiamo più alcuna sovranità temporale da affermare quassù". Una visita particolarmente sentita è stata quella di Giovanni Paolo II, il quale ha partecipato il 15 gennaio 1998 a una seduta straordinaria dell'aula Giulio Cesare: "Sono cittadino romano, civis romanus, in Campidoglio mi sento a casa e sento Roma come città multiculturale e multietnica".