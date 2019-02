Meteo a Roma: le previsioni di oggi lunedì 18 febbraio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino, con addensamenti pomeridiani-serali, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

L'alta pressione mostra i primi segni di indebolimento: si attiva un flusso umido dal mare verso le regioni tirreniche con aumento dei tassi di umidità negli strati atmosferici inferiori. La giornata si avvierà con nubi basse su Toscana Umbria e parte del Lazio, in parziale diradamento diurno, a iniziare dai settori costieri. Soleggiato in Appennino. Temperature minime in generale aumento, massime in calo. Venti al mattino deboli di Grecale, poi deboli da S/SE con rinforzi fino a moderati su Arcipelago toscano e medio-alto Tirreno, deboli da S/SSO in montagna. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone nubi basse e banchi di nebbia in diradamento e sollevamento sino a cieli parzialmente nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 54,1 µg/m³.