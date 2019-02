Roma, controlli nel quartiere della movida a Trastevere: due arresti

I carabinieri della compagnia Roma Trastevere, con l'ausilio dei colleghi dell'8° Reggimento 'Lazio', hanno eseguito nella notte tra il 16 e il 17 febbraio una serie di controlli nel quartiere della movida di Trastevere. Due persone sono state arrestate e una denunciata.

Il primo arresto

I carabinieri hanno arrestato, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 26enne romano, fermato per un controllo in via Garibaldi e trovato in possesso di alcune dosi di hashish. La successiva perquisizione nella sua abitazione, in zona Bravetta, ha permesso di recuperare altri 65 grammi della stessa sostanza e una decina di dosi di marijuana, oltre che un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento.

Il secondo arresto

A ponte Sisto, invece, i carabinieri hanno sorpreso un 21enne egiziano intento a spacciare dosi di hashish a un giovane. Il pusher, che nelle tasche nascondeva altre dosi e denaro contante, è stato arrestato, mentre l'acquirente è stato segnalato all'Ufficio Territoriale del Governo di Roma. Un'altra persona è stata identificata e segnalata alla Prefettura perché trovato in possesso di due dosi di marijuana.

Sequestrato uno scooter

Nel corso di un posto di controllo, i carabinieri hanno fermato un 42enne romano, già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Roma, alla guida del suo scooter senza copertura assicurativa. L'uomo, dagli accertamenti eseguiti, è risultato anche sprovvisto di patente di guida, revocata nel 2015. I carabinieri lo hanno denunciato e hanno sottoposto il veicolo a sequestro amministrativo.

Le sanzioni

Tra i vicoli del quartiere, infine, i militari hanno sorpreso e sanzionato, per un ammontare di 450 euro, tre giovani in violazione dell'ordinanza della sindaca di Roma, per consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e nelle strade aperte al pubblico transito. Durante le fasi dei controlli sono state identificate 95 persone e controllati 49 veicoli.

L'intervento della polizia locale

"Oltre 50.000 euro di multe, con circa 1.000 controlli totali e 130 rimozioni di veicoli effettuate. Sono i numeri principali dell'attività svolta nelle serate di venerdì e sabato scorso dalla polizia locale di Roma Capitale nelle zone di piazza Bologna, Trastevere, San Lorenzo e Rione Monti". A comunicarlo è la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Si tratta delle principali aree della movida della città, punti di ritrovo di migliaia di giovani nel fine settimana. Il loro diritto allo svago e al divertimento va però sempre coniugato con il rispetto delle regole, con i diritti dei residenti e con la necessità di garantire la sicurezza di tutti. Per questo ringrazio i vigili che, insieme al personale dell'Arma dei carabinieri, nell'ultimo week-end hanno effettuato circa 1.000 controlli totali per verificare il rispetto dell'ordinanza antialcol, reprimere il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, assicurare il rispetto delle norme di viabilità e punire i casi di abusivismo commerciale. In totale sono state elevate sanzioni per oltre 50.000 euro. Molte alle attività commerciali per illecite occupazioni di suolo pubblico, insegne pubblicitarie abusive, violazioni della sicurezza alimentare, frodi in commercio. Gli agenti hanno anche contestato una serie di violazioni alla mia ordinanza sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Sono state invece 760 le multe per infrazioni del codice della strada, con 130 veicoli rimossi per intralcio alla circolazione", conclude Raggi.