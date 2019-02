Roma, litiga con la compagna ed esce di casa: arrestato per evasione

Era ristretto agli arresti domiciliari ma, nel pomeriggio di sabato 16 febbraio, dopo aver avuto una lite con la convivente, ha deciso di allontanarsi e di andarsene via di casa. Sulla sua strada ha però trovato i carabinieri che lo hanno fermato per un controllo, lo hanno identificato e arrestato. In manette è finito un 24enne romano, senza occupazione e agli arresti domiciliari per precedenti inerenti gli stupefacenti. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Al momento del fermo l'uomo si è mostrato ai militari ancora agitato per la lite che aveva avuto precedentemente con la fidanzata, tanto da opporsi energicamente ai carabinieri che volevano riaccompagnarlo presso il suo domicilio. A quel punto il 24enne è stato arrestato con le accuse di evasione e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato portato in caserma dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.