Roma, infastidisce passanti a Trastevere: arrestato 46enne

È stato arrestato dai carabinieri della compagnia Trastevere nella notte tra il 15 e il 16 febbraio un romano di 46 anni, disoccupato e con precedenti, nel corso dei controlli per la movida nello storico quartiere romano. L'uomo è accusato di minacce, violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

Lo scontro con i carabinieri

Su segnalazione della centrale operativa del comando provinciale, i militari sono intervenuti nei pressi di un bar in piazza San Callisto, dove era stata segnalata la presenza di un uomo, in stato di forte alterazione psicofisica, che stava creando disturbo e infastidiva passanti e clienti. L'uomo stava discutendo animatamente con alcune persone in piazza, ma quando ha visto i carabinieri si è scagliato contro di loro, rivolgendo frasi minacciose e ingiuriose. Li ha poi aggrediti fisicamente, prima di essere bloccato e ammanettato.

L'arresto convalidato

Dopo l'arresto è stato portato in caserma dove è stato trattenuto, a disposizione dell'autorità giudiziaria. In mattinata l'uomo è stato condotto nelle aule di piazzale Clodio per il rito direttissimo, al termine del quale è stato convalidato l'arresto, con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.