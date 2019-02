Mostre a Roma: cosa fare nel weekend del 16-17 febbraio

Mostre ed eventi che inaugurano a Roma questa settimana

Cavalli a Roma

Torna Cavalli a Roma, dal 15 al 17 febbraio 2019, la più importante manifestazione fieristica del centro sud dedicata al mondo del cavallo. Natura, sport e divertimento sono le parole chiave dell’evento, organizzato dalla Società AD Maiora Ir in collaborazione con Fiera di Roma. Visitando i padiglioni si potranno ammirare i cavalli impegnati nelle più popolari discipline sportive. Un intero padiglione sarà inoltre dedicato allo ‘Slow Life’, lo stile di vita che coltiva tranquillità, sobrietà e convivialità. Gli orari: sabato dalle 9 alle 22, domenica dalle 9 alle 20.



La festa della patata da Eataly a Roma Ostiense

Sabato 16 e domenica 17 febbraio continua la festa che Eataly Roma dedica a uno degli alimenti più completi, gustosi, e utilizzati nelle cucine di tutto il mondo: la patata. Un vero e proprio viaggio che prenderà il via dalle Ande, tra i luoghi d'origine della patata. Tantissime le ricette che verranno preparate dagli chef e proposte nei Ristoranti di Eataly.



Lezioni Olivettiane. Lo stile Olivetti: vetrine nel mondo al MAXXI

Torna il secondo ciclo del progetto volto alla promozione della cultura architettonica olivettiana, come chiave di lettura per lo studio, la riflessione critica e la valorizzazione dell’architettura italiana del Novecento ed espressione di precise istanze culturali, politiche e sociali. Il primo appuntamento è con Fulvio Irace, ordinario di Storia dell’architettura al Politecnico di Milano e Visiting Professor all’Accademia di Architettura di Mendrisio, ed è dedicato a quegli architetti scelti da Adriano Olivetti che hanno avuto il compito di interpretare e progettare la modernità. Sul modello di quanto realizzato nel cuore produttivo di Ivrea, l’azienda afferma la propria presenza e immagine anche a livello internazionale. Già a partire dai primi anni Quaranta sono coinvolti i più importanti architetti e designer dell’epoca per rappresentare e comunicare la logica innovativa dell’azienda come ricerca formale, funzionale e tecnologica. Orari: 18:00 - 19:30.



Canapa Mundi

Sostenibilità, benessere, tradizione. Ma anche artigianato, start up e gastronomia, medicina e cultura, libri, moda, musica e fumetti. Torna Canapa Mundi, la Fiera Internazionale della Canapa al Palacavicchi di Roma, dal 15 al 17 febbraio, con 10mila metri quadrati di appuntamenti. In programma la conferenza scientifica sulla canapa, con un focus sulla nutraceutica e fitobonifica, e panel dedicati a cannabis terapeutica, medicina veterinaria, evoluzione legislativa e business. Ma anche stampa 3D, tra ecosostenibilità e alta tecnologia, laboratori per massaggi olistici e intrecci di canapa. La mostra è anche itinerante con la ‘Settimana della Canapa’: occasione per esplorare la città e i suoi luoghi più ‘canaposi’ su bici o scooter elettrico. Gli orari: sabato 16 dalle 11:00 alle 20:00, domenica 17 dalle 11:00 alle 19:00.



Mostre ed eventi in corso a Roma a febbraio 2019

Impressionisti francesi al Palazzo degli Esami

Fino al 3 marzo 2019 è in programma la mostra sugli ‘Impressionisti francesi'. Gli spazi suggestivi del Palazzo degli Esami ospitano la mostra che celebra i più famosi pittori impressionisti francesi e uno dei periodi più affascinanti della storia dell’arte moderna. Il percorso espositivo, studiato appositamente per le sale del Palazzo degli Esami, conduce il pubblico indietro nel tempo, nella Parigi del XIX secolo: un cuore bohémien, pulsante di creatività e innovazione, che si apprestava a cambiare una volta per tutte il volto dell'arte europea. Orari: Dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 20.00, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 23.00, domenica dalle 10.00 alle 21.00.



Pollock al Complesso del Vittoriano

Fino al 24 febbraio l’Ala Brasini del Vittoriano accoglie uno dei nuclei più preziosi della collezione del Whitney Museum di New York: Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning, Franz Kline e molti altri rappresentati della Scuola di New York irrompono a Roma con tutta l’energia e quel carattere di rottura che fece di loro eterni e indimenticabili “Irascibili”. Anticonformismo, introspezione psicologica e sperimentazione sono le tre linee guida che accompagnano lo spettatore della mostra. Attraverso circa 50 capolavori – tra cui il celebre Number 27, la grande tela di Pollock lunga oltre 3m resa iconica dal magistrale equilibrio fra le pennellate di nero e la fusione dei colori più chiari – colori vividi, armonia delle forme, soggetti e rappresentazioni astratte immergono gli osservatori in un contesto artistico magnifico: l’espressionismo astratto. Orari: dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 19.30. Venerdì e sabato dalle 9.30 alle 22.00. Domenica dalle 9.30 alle 20.30.



Zerocalcare al Maxxi

Fino al 10 marzo è in programma la prima mostra personale dedicata al fumettista italiano Zerocalcare. Da sempre legato alla scena underground, portavoce della generazione anni ‘90, cresciuta tra precariato e web, tra il G8 di Genova e le serie tv, Michele Rech, in arte Zerocalcare è protagonista di una grande mostra realizzata in coproduzione con Minimondi Eventi. Il progetto, organizzato intorno a quattro nuclei tematici – Pop, Tribù, Lotte e Resistenze, Non-Reportage – ripercorre tutti gli anni del suo lavoro tra poster, un’ampia selezione di illustrazioni, copertine di dischi, tavole originali dei suoi nove libri, magliette, loghi e un lavoro site specific disegnato dall’artista per l’occasione. Orari: dal martedì al venerdì dalle 11 alle 19, sabato dalle 11 alle 22, domenica dalle 11 alle 19.



Eventi per bambini

The GingerBread Man

Il pasticcere Italo-Americano Tony Mimosa prepara un omino di pan di zenzero che... prende vita! E non solo è vivo, ma è anche affamato e arrabbiato. Una travolgente avventura che parla di emozioni, cibo e di una fragrante amicizia fatta di musica, canzoni, tanta partecipazione del pubblico e la solita Extra magia. Fino a sabato 16 febbraio, orari: 9:30, 11:30 all’Extra Teatro.