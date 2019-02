Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge (LE PREVISIONI IN ITALIA).

La situazione nel resto del Lazio

Alta pressione in rinforzo ulteriore sul centro-nord dello Stivale a garanzia di tempo ovunque stabile e soleggiato. Qualche foschia a valle prevista nottetempo, nonché l'arrivo delle prime nubi basse marittime sui settori maggiormente esposti. Venti deboli nord-orientali; deboli o localmente moderati nord-orientali in quota. Temperature massime stabili sopra le medie stagionali, specie in Toscana; minime stabili o in lieve calo a valle prima della mezzanotte. Mari calmi o poco mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La situazione meteo a Latina

A Latina nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 25,1 µg/m³.