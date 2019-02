Meteo a Roma: le previsioni di oggi venerdì 15 febbraio

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Condizioni anticicloniche sulle regioni tirreniche con cieli in prevalenza sereni, salvo modesti annuvolamenti sulla dorsale appenninica centrale grazie ad una circolazione attiva dai quadranti nordorientali. Temperature minime in lieve aumento, massime in ulteriore lieve aumento con punte di 17-18°C sulle pianure della Toscana. Venti moderati nord-orientali tra Umbria e alto Lazio, più attenuati altrove; moderati nord-orientali in quota. Mari poco mossi sotto costa, mossi a largo.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 22,1 µg/m³.