Girava nella stazione Tiburtina a Roma armato di coltello, arrestato

Armato di coltello si aggirava per la stazione Tiburtina a Roma. L’uomo, un 40enne, è stato arrestato dalla polizia. Una pattuglia della Polfer, in servizio di vigilanza nello scalo ferroviario romano insieme a personale dell'Esercito, l'11 Reggimento dei Bersaglieri, lo ha fermato per un controllo e lo ha trovato in possesso del coltello. A seguito di accertamenti, gli agenti hanno scoperto che il 40enne era destinatario di un ordine di carcerazione, perché doveva scontare la pena di 16 mesi di reclusione, oltre a una multa di 1740 euro. L'uomo è stato accompagnato nel carcere di Rebibbia ed è indagato in stato di libertà per possesso ingiustificato di arma da taglio.