Roma, protesta dei lavoratori dell’Ippodromo Capannelle

Circa cinquanta lavoratori dell’Ippodromo Capannelle a Roma, all’alba, hanno inscenato una protesta. Secondo quanto si è appreso, i manifestanti hanno incendiato una balla di fieno su via Appia per bloccare il traffico. È accaduto intorno alle 5.30, all’incrocio con via Capanelle. Sul posto è intervenuta la polizia. I dimostranti si sono poi dispersi.

Le proteste

Ieri, un allevatore dell’Ippodromo aveva tentato di darsi fuoco per protesta in piazza del Campidoglio. Alla base dell’agitazione ci sarebbe il mancato rinnovo delle concessioni per la gestione dell’impianto.