Rissa tra tifosi di Lazio e Siviglia a Roma, salgono a cinque i feriti

Salgono a cinque i tifosi feriti nella maxi rissa di ieri sera, mercoledì 13 febbraio, nel quartiere Monti, nel centro storico di Roma. Oltre ai tre soccorsi sul posto, altre due persone sono andate in ospedale con ferite d'arma da taglio. I feriti sono quattro spagnoli tifosi del Siviglia e un americano: nessuno sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito, circa 50 persone sono rimaste coinvolte nella rissa scoppiata su via Cavour. Il gruppo si sarebbe poi spostato in via Leonina, nel rione Monti. Sulla vicenda sono in corso indagini della Digos. Al vaglio le registrazioni delle telecamere: in alcuni video si vedrebbero anche gruppi di ragazzi con giubbotti neri e caschi in testa.