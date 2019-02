Meteo a Roma: le previsioni di oggi giovedì 14 febbraio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Tempo stabile grazie alla presenza di un solido campo di alta pressione sulla Francia. La giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno alternato al passaggio di nubi alte (velature o strati) solo temporaneamente compatte. Le temperature risulteranno stazionarie nei valori minimi con gelate sulle zone interne pianeggianti, massime in lieve rialzo con clima gradevole nelle ore centrali. Venti deboli o al più moderati dai quadranti nordorientali. Mari poco mossi sotto costa, mossi a largo.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 16,9 µg/m³.