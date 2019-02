Roma, morto motociclista di 55 anni che si era scontrato con due auto

È morto il motociclista di 55 anni coinvolto a Roma, nella notte tra il 9 e il 10 febbraio, in un incidente stradale con due auto. Lo scontro era avvenuto in via Flaminia nei pressi del chilometro 19.250. L’uomo era stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Sant'Andrea, dove era arrivato in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni la moto si è scontrata frontalmente, durante una manovra di sorpasso, con una delle due auto che procedeva nel senso opposto, per poi finire contro l'altra macchina. Sul posto erano intervenuti gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi.