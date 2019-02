E' morta questa mattina la ragazza di 17 anni precipitata ieri sera, lunedì 11 febbraio, dalla finestra di un appartamento al sesto piano di un palazzo in zona piazza Re di Roma, nella Capitale. La giovane era stata trasportata in ospedale in gravissime condizioni, ma è deceduta poche ore dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Sulla vicenda indaga la polizia: è al vaglio l’ipotesi di suicidio.

La denuncia per violenza sessuale

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per il reato di istigazione al suicidio e ha disposto l'autopsia. In base a quanto si apprende da fonti giudiziarie, la giovane qualche tempo fa, a metà gennaio scorso, denunciò di essere stata violentata da un tassista. Sulla denuncia di stupro erano in corso indagini da parte della Squadra Mobile di Roma, volte a cercare riscontri su quanto accaduto. Stando a quanto riportato, la minorenne sarebbe entrata in cura presso uno psicologo per cercare di superare la violenza subita.

La tragedia a casa di un'amica

Al momento della tragedia, la 17enne si trovava a casa di un'amica, una studentessa universitaria di 19 anni, dove era andata ieri pomeriggio dopo la scuola. La ragazza, di origini australiane, viveva a Roma con la famiglia ma era spesso ospite dell'amica. Ascoltata dagli investigatori, la ragazza ha raccontato di non essersi accorta di nulla, spiegando che la 17enne, dopo essere arrivata nel suo appartamento, si sarebbe chiusa in camera da letto. L'amica, che si sarebbe trovata invece in un'altra stanza, non si sarebbe insospettita.

