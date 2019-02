Roma, evade dai domiciliari e fornisce false generalità: arrestata

È evasa dai domiciliari e, fermata per un controllo dai carabinieri, ha fornito ai militari false generalità nel tentativo di evitare l’arresto. La donna, una romana di 31 anni, è stata però scoperta dai carabinieri della stazione Madonna del Riposo, che sono risaliti alla sua vera identità e l’hanno arrestata per evasione e per falsa attestazione a pubblico ufficiale sull'identità personale. È successo ieri sera a Roma.

Il controllo e l’arresto

La 31enne, nonostante fosse agli arresti domiciliari, si è allontanata da casa senza autorizzazione. Alcuni agenti in zona Boccea l’hanno notata e, insospettiti dal suo tentativo di allontanarsi rapidamente, l’hanno fermata per un controllo. La donna, priva di documenti, ha fornito le sue generalità, in modo evasivo, e non ha convinto gli uomini dell’Arma, che l’hanno poi identificata e arrestata.