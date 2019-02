Roma, scoperta serra di marijuana in una casa popolare

A San Basilio, nel quartiere alla periferia di Roma, i carabinieri hanno scoperto un intero appartamento popolare dell'Ater adibito a serra per la coltivazione della marijuana. I militari hanno fatto irruzione nell'appartamento in via Corinaldo dove hanno scoperto la serra per coltivare la canapa indiana con tanto di vasi in serie, lampade, impianti di areazione e di irrigazione.

Il sequestro

I carabinieri, inoltre, hanno trovato anche 160 grammi di marijuana e 13 grammi di hashish, suddivisi in dosi e oltre duemila euro, ritenuti provento dell'attività illecita. I carabinieri hanno sequestrato l'appartamento e tutto il materiale in attesa di accertamenti per risalire ai reali utilizzatori.