Sono partite dalla stazione di Amba Aradam, nel centro di Roma, le talpe che scaveranno le gallerie per la realizzazione della metro C fino alla fermata Colosseo-Fori Imperiali, intersezione della linea con la metro B. Questa mattina, lunedì 11 febbraio, la sindaca di Roma Virginia Raggi e l'assessore alla Mobilità Linda Meleo hanno effettuato un sopralluogo al cantiere di Amba Aradam, dove sorgerà, come a San Giovanni, una ‘stazione museo’ che esporrà i reperti archeologici emersi durante gli scavi.

Le parole dell'assessore Meleo

"Una talpa arriverà in estate ai Fori e una seconda in autunno. Ora stanno entrando nel cuore della città, il centro storico", ha detto l’assessore Meleo. In una nota ufficiale divulgata durante il sopralluogo si spiega che i lavori della tratta da San Giovanni ai Fori Imperiali sono iniziati il 21 marzo 2013 e che l'ultimazione è prevista per il 2023. L'assessore Meleo ha ribadito però che le stazioni Amba Aradam e Colosseo, "salvo imprevisti", apriranno a dicembre 2022, mentre l'apertura del museo interno alla stazione avverrà nell’agosto 2023.

"Impegno massimo"

"Qui si lavora e gli investimenti a Roma continuano - ha detto la sindaca Raggi -. Con i cittadini abbiamo deciso di proseguire il tracciato della metro C fino a piazzale Clodio e continuare. Credo che questa sia la risposta migliore che si possa dare alla richiesta di investimenti. Noi ci siamo". La prima cittadina ha anche spiegato che "la velocità di scavo è di oltre 10 metri al giorno. Mi sembra che l'impegno sia massimo". Il tracciato fino a Fori Imperiali è di 2.400 metri. L'amministratore delegato di Consorzio Metro C, Fabrizio Di Paola, ha ringraziato la sindaca per la visita: "Siamo emozionati perché entriamo con le talpe nell'area Unesco e lo facciamo con tutta la reverenza che ci vuole".

Le tempistiche

Sui tempi di apertura delle due stazioni è intervenuto il consigliere M5S Pietro Calabrese, presente al sopralluogo di questa mattina: "Le due stazioni, salvo imprevisti, entreranno in esercizio a dicembre 2022, come da cronoprogramma - ha scritto il consigliere su Facebook -. Ulteriori slittamenti dei tempi annunciati stamane dal Consorzio Metro C, legati all'adeguamento progettuale già definito per la parte archeologica nella stazione Amba Aradam, devono ancora trovare riscontro sia da parte della nostra amministrazione che da parte di Roma Metropolitane".