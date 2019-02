Meteo a Roma: le previsioni di oggi lunedì 11 febbraio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Formazione di nubi irregolari, specie a ridosso della dorsale appenninica umbra e sulle zone interne del Lazio centro-meridionale dove si attende qualche pioggia residua tra la mattina e le ore centrali del giorno con neve in Appennino in calo di quota fin verso i 1000-1200 metri. Schiarite più ampie sulla Toscana e su alto Lazio. Temperature in calo, più avvertibile in serata, quando si registreranno i valori minimi di giornata. Venti moderati di Maestrale (NO) sia in pianura che in quota, con rinforzi lungo le coste, in rotazione a Tramontana (N) in serata. Mari molto mossi o agitati.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1600m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Latina

A Latina nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 29,5 µg/m³.