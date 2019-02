Meteo a Roma: le previsioni di oggi domenica 10 febbraio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno a rimanere prevalentemente sulla Toscana nord-orientale e rispettivi rilievi, mentre il vero e proprio fronte, foriero di acquazzoni, transiterà velocemente nel corso della notte verso SE colpendo anche Umbria e Lazio. Temperature minime in netto aumento, massime anch'esse in sensibile aumento, specie su settori occidentali di Toscana e Lazio. Venti moderati meridionali, sino a forti dalla sera su coste e arcipelago (Libeccio sino a forte o molto forte sul litorale pisano e livornese); moderati sud-occidentali in quota, tesi dalla sera. Mari inizialmente poco mossi, ma con moto ondoso in netto aumento dalla sera sui bacini della Toscana.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano, sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano, sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 38,8 µg/m³.