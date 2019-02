Manuel Bortuzzo, controlli nel pub dove è scoppiata rissa. Fiaccolata all'Axa

Controlli della polizia nella notte tra l'8 e il 9 febbraio nel pub di piazza Eschilo, all'Axa, a pochi metri di distanza dal punto in cui il nuotatore Manuel Bortuzzo è stato ferito da un colpo di pistola. Secondo quanto si è appreso, si è trattato di un controllo amministrativo che ha riguardato la licenza del locale, altra documentazione e la posizione dei dipendenti.

Indagini sulla rissa

Proseguono intanto le indagini per ricostruire dove abbiano trascorso i giorni della fuga i due fermati per il ferimento, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, e se siano stati aiutati da qualcuno. Gli investigatori sono anche al lavoro per individuare le altre persone coinvolte nella rissa, i motivi per cui è scoppiata e chi fosse il reale bersaglio dei due fermati.

Fiaccolata all'Axa

Nel frattempo una fiaccolata per Manuel sfilerà nel pomeriggio di oggi, sabato 9 febbraio, all'Axa, partendo proprio da piazza Eschilo, per arrivare alla vicina via Menandro. L'iniziativa è stata lanciata sui social. "Il presidio sarà pacifico e avrà carattere apolitico e apartitico. Partecipate oltre che con il cuore, anche con la vostra presenza e fate girare per favore" scrivono gli organizzatori. L'appuntamento è a piazza Eschilo alle 17.30. Alla fiaccolata sono attese circa mille persone.