Meteo a Roma: le previsioni di oggi venerdì 8 febbraio

La situazione meteo in città

A Roma nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Un flusso di correnti umide da ovest favorisce un aumento delle nubi basse sulle regioni tirreniche. La nuvolosità sarà più compatta tra la notte e il mattino sulle aree interne della Toscana, mentre è attesa la formazione di foschia tra Viterbese, Valle del Tevere e Orvietano. Dal pomeriggio nuvolosità sia di tipo basso che sotto forma di velature, su Umbria e Lazio, qualche schiarita in più sulla Toscana. Dalla tarda serata nubi di nuovo in aumento su NO Toscana. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti deboli settentrionali in rotazione dai quadranti meridionali; deboli occidentali in quota. Mari poco mossi, moto ondoso in aumento entro la notte.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, salvo nubi compatte dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 42,7 µg/m³.