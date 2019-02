Un incendio è divampato a Ostia in un’area in cui si trovano baracche e sterpaglie a ridosso di via Ostiense, all'altezza del viadotto Tabacchi e dei binari della Roma-Lido. Stando a quanto hanno riferito i vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme agli agenti della polizia e ai vigili urbani, una persona è rimasta lievemente ustionata al volto e a una mano. Si tratta di una ragazza, che è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Probabilmente stava rientrando in una baracca per riprendere delle cose. Ad andare a fuoco sono state due baracche e rifiuti, che bruciando hanno provocato una colonna di fumo nero, che si è sollevata sulla zona. Da accertare le cause del rogo. La polizia locale del Gruppo X Mare ha chiuso momentaneamente il viadotto Attico Tabacchi e un tratto di via Ostiense.

