Roma, ruba auto con a bordo la nonna e una bimba: ritrovate

A Roma è stata rubata un'automobile con a bordo una bambina di pochi anni e la nonna. Una disavventura incredibile che, fortunatamente, per le due protagoniste si è risolta in breve tempo con il ritrovamento del veicolo e delle due passeggere. A rintracciare l'auto è stata la polizia locale, allertata da un cittadino che affermava di aver subito il furto dell'auto.

Il ritrovamento

Poco dopo la macchina è stata ritrovata in piazza di Santa Croce in Gerusalemme, insieme con una pattuglia del Gruppo I Trevi. Gli agenti hanno prestato assistenza alla donna in forte stato di choc e rassicurato la bambina. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia. Sono in corso le indagini per risalire al ladro, che è poi scappato.