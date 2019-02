Chiuso l'aeroporto di Ciampino per ritrovamento ordigni bellici

L'aeroporto di Ciampino è stato chiuso a causa del ritrovamento di tre ordigni bellici durante i lavori di manutenzione dei piazzali di sosta degli aeromobili. Le bombe, di manifattura tedesca, risalgono alla Seconda guerra mondiale. Arrivi e partenze degli aerei sono al momento sospesi. Gli specialisti del 6° Reggimento Geni dell'Esercito sono impegnati a disinnescare gli ordigni, del peso complessivo di 150 chili, per un totale di 75 chili di esplosivo.

Aeroporto evacuato

Per permettere le delicate operazioni di disinnesco è stata evacuata l'intera area dell'aeroporto di Ciampino: sono all'incirca 750, al momento, i passeggeri coinvolti. A quanto si è appreso i viaggiatori, che si trovano fuori dalle aerostazioni, sono assistiti dalla società di gestione Aeroporti di Roma, che ha messo loro a disposizione dei bagni chimici, acqua e panini e del personale per fornire assistenza e informazioni.

ADR: "Voli rinviati o spostati a Fiumicino"

"Al momento, la durata prevista dell'intervento è di circa tre ore - si legge nel documento di ADR - I voli programmati, in arrivo e in partenza sullo scalo di Ciampino, nella fascia oraria di sospensione delle attività potranno essere ritardati od operare per/da l'aeroporto di Fiumicino." Nella nota viene infine consigliato di contattare la compagnia aerea di riferimento per avere informazioni di dettaglio sul proprio volo. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti in tempo reale sul sito, sull'app e sui social network di Aeroporti di Roma.

L'incredulità dei passeggeri

"Vorrei sapere cosa sta succedendo. Prima hanno detto di tornare in aeroporto per un'ispezione in pista. Poi sembra abbiano detto di evacuare anche l'edificio". È la testimonianza di una passeggera inglese. "Mentre eravamo in attesa del nostro volo hanno evacuato l'aeroporto, dopo aver trovato una bomba della Seconda guerra mondiale", spiega un'altra passeggera londinese.

Data ultima modifica 07 febbraio 2019 ore 15:50