Roma, sciopero dei bus Tpl il 12 febbraio

E’ stato indetto per martedì 12 febbraio uno sciopero di quattro ore che interesserà le linee periferiche del servizio automobilistico della Capitale. Lo sciopero, in vigore dalle 9 alle 13, è stato proclamato dal sindacato Usb tra i lavoratori della società Roma Tpl. L'agitazione, indetta per protestare contro la mancata erogazione degli stipendi, non riguarderà la rete Atac che sarà regolarmente in servizio. Lo si apprende da una nota di Roma servizi per la mobilità.