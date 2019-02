Bullismo, due minorenni rapinano coetanei a Roma: arrestati

Due ragazzi romani di 14 e 17 anni sono stati arrestati dai carabinieri per aver rapinato tre adolescenti tra i 15 e i 16 anni. Il fatto era avvenuto in via Emanuele Filiberto all'Esquilino, dove i due ragazzi avevano avvicinato le loro vittime per poi minacciarle e costringerle a consegnare i portafogli. I due bulli, il maggiore dei quali ha precedenti, sono poi fuggiti, con un bottino di circa 70 euro. Uno dei ragazzi rapinati ha segnalato quanto accaduto al 112 e i militari, intervenuti sul posto, dopo aver raccolto la descrizione dei rapinatori hanno avviato le ricerche nella zona.

L'arresto

Dopo pochi minuti i due giovani sono stati notati dai carabinieri in piazza Re di Roma, grazie alla descrizione fornita dalle vittime. Sottoposti a un controllo, i due sono stati trovati ancora in possesso della refurtiva, che è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. I due bulli, che dovranno rispondere di rapina in concorso, sono stati portati all’Istituto penale per minorenni Virginia Agnelli di Roma.