La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Le piogge insisteranno in particolar modo sulla Toscana centrale tra mattino e pomeriggio e nelle zone interne occidentali del Lazio entro il pomeriggio. La neve cadrà in Appennino a partire dai 1200/1300 metri di quota. Temperature minime in calo, massime stazionarie. Venti generalmente deboli, in rotazione ai quadranti nordorientali. Mari poco mossi sotto costa, mossi a largo.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 20,7 µg/m³.