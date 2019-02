Maltempo nel Frusinate: stazioni sciistiche chiuse per pioggia e vento

Il maltempo continua a condizionare la stagione sciistica nelle stazioni del Frusinate, dove si è già partiti in forte ritardo per la mancanza di neve. Ora che le piste sono abbastanza innevate, con uno spessore che va da 50 a 80 centimetri, è il maltempo a impedire l'apertura degli impianti. Ieri, sabato 2 febbraio, a Campo Staffi, nel comune di Filettino, a causa della forte pioggia e del vento la società che gestisce le piste non ha potuto aprire gli impianti di risalita. Anche a Campocatino, con la stagione invernale appena al via, piste chiuse per maltempo: la pioggia ha sciolto e ridotto parzialmente il manto nevoso. Meteo a Roma: le previsioni di oggi domenica 3 febbraio