Mostre a Roma: cosa fare nel weekend del 2-3 febbraio

Mostre ed eventi che si inaugurano a Roma questa settimana

Dal 27 gennaio è possibile visitare la mostra "Solo il dovere, oltre il dovere. La diplomazia italiana di fronte alla persecuzione degli Ebrei (1938-1943)", alla Casina dei Vallati fino al 14 luglio: attraverso un'accurata selezione di materiali da un fondo documentario ritrovato presso l'Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Esteri, la mostra descrive il lavoro delle ambasciate, delle legazioni e dei consolati italiani di tutto il mondo in relazione al sistema persecutorio estero. Chiude il 3 febbraio "La stanza di Mantegna. Capolavori dal Museo Jacquemart-André di Parigi", mostra ospitata a Palazzo Barberini, sede delle Gallerie Nazionali di Arte Antica: incentrato sul capolavoro di Mantegna Ecce Homo, il percorso accoglie altre 5 opere, la Madonna con il Bambino tra i santi Gerolamo e Ludovico di Tolosa, la Madonna col Bambino di Giovanni Battista Cima da Conegliano, il ritratto su pergamena di Giorgio Schiavone, il disegno di scuola mantegnesca Ercole e Anteo, il bronzetto di Andrea Briosco, detto il Riccio. Dal 2 al 24 febbraio al Museo Civico di Zoologia arriva il progetto fotografico di Simone Sbaraglia dal titolo "Ritratto di un Pianeta selvaggio.

‘Belle speranze: il cinema italiano e i giovani (1948-2018)’ al Mattatoio La Pelanda

La voglia di autoaffermazione e il desiderio di libertà di tutte le nuove generazioni che si sono avvicendate in 70 anni di storia d'Italia emergono nella mostra multimediale "Belle speranze: il cinema italiano e i giovani (1948-2018)", ideata da Fondazione Ente dello Spettacolo e in programma a Roma negli spazi del Mattatoio La Pelanda dal 30 gennaio al 15 marzo. Frutto di un lavoro di oltre due anni e a cura di Gianluca Arnone, Maria Grazia Cazzaniga ed Emanuela Genovese, l'esposizione presenta circa 150 pannelli che, come in un lungo film dagli stili e dagli accenti diversi, delineano con l'immaginario cinefotografico l'identità dei giovani dei vari decenni, dalla fine degli anni '40 al nuovo millennio, dando ai protagonisti del grande schermo l'onore e l'onere di veicolarne i sogni, le fragilità, gli sbagli, le conquiste e le paure.

'Montecitorio a porte aperte'

L’iniziativa della Camera dei deputati che prevede una volta al mese l'apertura del Palazzo alle visite del pubblico, si svolgerà domenica 3 febbraio. L'accesso per i cittadini a Montecitorio è possibile dalle ore 10,30 alle 11,30 e dalle 14,30 alle 16 (ultimo ingresso alle ore 15,30). In Piazza Montecitorio, alle 11, il Concerto della Banda della Marina militare, diretta dal Maestro Gian Luca Cantarini.

Music Day all'Hotel Mercure Roma West

Migliaia di vinili, tornati alla ribalta, in esposizione e vendita, cinquanta espositori provenienti da tutta Italia e dall'estero; ed ancora poster, riviste, oggettistica, memorabilia, a cui si affiancano gli incontri con i protagonisti del mondo musicale di ieri e di oggi, presentazioni di dischi, libri, dvd. È quanto prevede "Music Day Roma", la fiera del disco in scena, sabato 2 e domenica 3 febbraio, all'Hotel Mercure Roma West.

Mostre ed eventi in corso a Roma a febbraio 2019

Impressionisti francesi al Palazzo degli Esami

Fino al 3 marzo 2019 è in programma la mostra sugli ‘Impressionisti francesi'. Gli spazi suggestivi del Palazzo degli Esami ospitano la mostra che celebra i più famosi pittori impressionisti francesi e uno dei periodi più affascinanti della storia dell’arte moderna. Il percorso espositivo, studiato appositamente per le sale del Palazzo degli Esami, conduce il pubblico indietro nel tempo, nella Parigi del XIX secolo: un cuore bohémien, pulsante di creatività e innovazione, che si apprestava a cambiare una volta per tutte il volto dell'arte europea. Orari: Dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 20.00, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 23.00, domenica dalle 10.00 alle 21.00.

Picasso alla Galleria Borghese

Fino al 3 febbraio gli amanti di Picasso potranno apprezzare il suo lato di scultore alla Galleria Borghese. La mostra ‘Picasso. La scultura’, intende proseguire il lavoro di indagine sul concetto di scultura che il Museo sta portando avanti da molti anni attraverso maestri di epoche diverse. Pensata come un viaggio attraverso i secoli, seguendo il filo cronologico dell’interpretazione plastica delle forme, l’evento presenta 56 capolavori del grande maestro realizzati dal 1905 al 1964, fotografie di atelier inedite e video che raccontano il contesto in cui le sculture sono nate. Orari: Dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 19.00. Ultimo ingresso alle ore 17.00

Pollock al Complesso del Vittoriano

Fino al 24 febbraio l’Ala Brasini del Vittoriano accoglie uno dei nuclei più preziosi della collezione del Whitney Museum di New York: Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning, Franz Kline e molti altri rappresentati della Scuola di New York irrompono a Roma con tutta l’energia e quel carattere di rottura che fece di loro eterni e indimenticabili “Irascibili”. Anticonformismo, introspezione psicologica e sperimentazione sono le tre linee guida che accompagnano lo spettatoredella mostra POLLOCK e la Scuola di New York. Attraverso circa 50 capolavori – tra cui il celebre Number 27, la grande tela di Pollock lunga oltre 3m resa iconica dal magistrale equilibrio fra le pennellate di nero e la fusione dei colori più chiari – colori vividi, armonia delle forme, soggetti e rappresentazioni astratte immergono gli osservatori in un contesto artistico magnifico: l’espressionismo astratto. Orari: dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 19.30. Venerdì e sabato dalle 9.30 alle 22.00. Domenica dalle 9.30 alle 20.30.

Zerocalcare al Maxxi

Fino al 10 marzo è in programma la prima mostra personale dedicata al fumettista italiano Zerocalcare. Da sempre legato alla scena underground, portavoce della generazione anni ‘90, cresciuta tra precariato e web, tra il G8 di Genova e le serie tv, Michele Rech, in arte Zerocalcare è protagonista di una grande mostra realizzata in coproduzione con Minimondi Eventi. Il progetto, organizzato intorno a quattro nuclei tematici – Pop, Tribù, Lotte e Resistenze, Non-Reportage – ripercorre tutti gli anni del suo lavoro tra poster, un’ampia selezione di illustrazioni, copertine di dischi, tavole originali dei suoi nove libri, magliette, loghi e un lavoro site specific disegnato dall’artista per l’occasione. Orari: dal martedì al venerdì dalle 11 alle 19, sabato dalle 11 alle 22, domenica dalle 11 alle 19.