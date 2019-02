Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 24.9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Tra pomeriggio e sera tempo instabile con rovesci più insistenti a ridosso dei rilievi, in Toscana e qualche nevicata al di sopra dei 1400 metri, mentre sulle aree centro-meridionali e costiere potrebbe affacciarsi anche qualche schiarita. Piogge battenti in Umbria e nelle zone interne del Lazio, variabile su aree costiere con rovesci alternati a pause. Temperature minime in aumento, massime in lieve flessione con calo più marcato sui rilievi, dalla sera. Venti moderati con rinforzi sulle isole e sui settori costiero, da S/SO, moderati da SO in quota. Mari molto mossi sotto costa, agitati a largo.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 49mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 10mm di pioggia.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 43mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia. Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 15,7µg/m³.