Roma, perseguita donna che insegna italiano a stranieri: arrestato

Un uomo slovacco, di 44 anni, è stato arrestato a Roma per aver perseguitato una 31enne avuta come insegnante durante un corso di italiano per stranieri organizzato da un'associazione di volontariato all'Esquilino. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli. Il 44enne ha inviato alla donna circa 60 e-mail dal contenuto inquietante ai suoi recapiti privati e aziendali, che ha reperito in modo subdolo. Il cittadino slovacco ha anche molestato verbalmente l’insegnante durante le lezioni, motivo per cui la donna aveva già presentato un esposto con richiesta di ammonimento.

L’arresto

Qualche sera fa, quando la 31enne, che usciva dal lavoro in zona Regina Margherita, lo ha visto sbucare per l'ennesima volta, dopo essersi appostato, ha chiamato il 112. Il 44enne, nonostante i rifiuti della donna che più volte gli aveva chiesto di desistere, ha cercato ancora di avere un contatto fisico. Ai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Parioli intervenuti, la 31enne ha spiegato tutto e l'uomo, al termine di accertamenti di polizia giudiziaria è stato bloccato e arrestato con l'accusa di atti persecutori.