Roma, controlli antidroga: due arresti a Tor Lupara

Due chili di cocaina in una cassaforte nascosta nel letto con contenitore. Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Monterotondo (Roma) hanno arrestato in flagranza di reato due italiani di Tor Lupara, frazione di Fonte Nuova, nell'hinterland romano, per detenzione ai fini di spaccio di un'ingente quantità di cocaina.

Il primo arresto

I militari, durante una perquisizione domiciliare nell'abitazione di un 44enne del posto già noto alle forze dell'ordine, hanno rinvenuto all'interno di una cassaforte, posta all'interno del letto con contenitore, due buste con dentro complessivamente due chili di cocaina. Della marijuana è stata rinvenuta invece in cucina, assieme a due bilancini di precisione e a migliaia di bustine per il confezionamento delle dosi.

Il secondo arresto

L'operazione, svolta anche con l'ausilio delle unità cinofile del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, è stata estesa a una vicina abitazione, di proprietà di un 43enne del posto, già arrestato in passato per gli stessi reati e sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di dimora. In casa del 43enne sono stati sequestrati quasi 200 grammi di cocaina e vario materiale per il confezionamento delle dosi. Entrambi gli uomini sono stati arrestati e portati nel carcere di Rebibbia. Sono a disposizione dell'autorità giudiziaria di Tivoli.