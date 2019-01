Roma, trovato cadavere in casa: ipotesi di omicidio

Un uomo è stato trovato senza vita in un'abitazione di via Dina Galli, in zona Vigne Nuove a Roma. Il ritrovamento è avvenuto oggi, giovedì 31 gennaio, intorno a mezzogiorno. Il corpo era sul letto, avvolto in alcune coperte. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che non escludono l’ipotesi di omicidio. La vittima è un uomo di origini marocchine, Kadmiri Adil, che avrebbe compiuto 35 anni tra pochi giorni.

Indagini in corso

A quanto ricostruito l'uomo abitava nella casa dove è stato trovato. I carabinieri in queste ore stanno ascoltando diverse persone, tra cui anche la compagna della vittima, per ricostruire con esattezza l'accaduto. Secondo quanto si è appreso, sul corpo non ci sarebbero segni evidenti di violenza. Sarà l'autopsia a chiarire con esattezza le cause della morte.

