Uomo investito da un’auto a Roma, è in gravi condizioni

Un uomo è stato investito da un’auto a Roma ed è ora ricoverato in gravi condizioni. Il pedone, un cittadino del Bangladesh di 60 anni, è stato travolto nella tarda serata di ieri in via Giovanni Vitelleschi, nel quartiere Prati della Capitale. L’uomo è stato trasportato in ospedale dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Il conducente della macchina è un italiano di 43 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del Gruppo Prati per effettuare i rilievi. Da una prima ricostruzione sembra che il 60enne non stesse attraversando sulle strisce pedonali.