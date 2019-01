Roma, chiusa agenzia di viaggi abusiva

Aveva acquistato migliaia di biglietti di ingresso per i Musei Vaticani, per un valore complessivo di 37mila euro, utilizzando in maniera fraudolenta carte di credito clonate: per questo a Roma un'agenzia di viaggi e turismo abusiva, il cui titolare era già stato sanzionato, è stata chiusa dagli agenti del Commissariato Borgo. A capo dell'attività commerciale abusiva c’era un uomo di 48 anni, extracomunitario, che era già stato multato per due volte per esercizio abusivo di agenzia di viaggi e turismo, ricevendo contestazioni amministrative per un importo totale di 6.666 euro. L'uomo è stato denunciato per i reati di ricettazione e riciclaggio.