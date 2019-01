Roma, rissa nella notte davanti a un locale: tre denunciati

Una lite scoppiata la scorsa notte, davanti all'ingresso di un club di via Cassia Nuova a Roma, è finita a pugni. Protagonisti della vicenda tre uomini di origini moldave e tre di origini rumene. Ad avere la peggio sono stati i rumeni, colpiti con calci e pugni dai tre moldavi, di 28, 30 e 32 anni. Avendo riportato diverse lesioni, i tre sono stati soccorsi e medicati: il più grave è stato giudicato guaribile in 30 giorni per una emorragia mentre gli altri due sono rimasti lievemente contusi. Sul posto sono intervenuti per sedare la violenta lite i carabinieri della compagnia Trionfale. I tre moldavi sono stati denunciati per lesioni personali.