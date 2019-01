Roma, litiga con ragazzo e accoltella madre di lui: sottoposta a fermo

Una donna di 30 anni è stata sottoposta a fermo per tentato omicidio a Roma. È accusata di aver accoltellato la madre di un ragazzo, intervenuta per difendere il figlio mentre stava litigando con lei. Dopo la lite la donna è fuggita. In seguito all’accoltellamento gli agenti del commissariato Aurelio e del Reparto Volanti hanno ascoltato diverse persone e avviato le ricerche. La donna è stata rintracciata dagli investigatori nella tarda mattinata di sabato 26 gennaio ed è stata portata, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, nel carcere di Rebibbia.

L’accoltellamento

Secondo le ricostruzioni della polizia, il ragazzo, dopo aver litigato con la 30enne, per evitare che la lite degenerasse è andato via. La donna lo ha seguito fino a casa e una volta arrivati vicino all’abitazione ha ricominciato a gridare attirando l'attenzione della mamma del ragazzo. Quando quest’ultima è scesa in strada per difendere il figlio, la 30enne l’ha colpita con un coltello da cucina ferendola all'addome. Dopo essere stata disarmata dal ragazzo è scappata.