La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata, sono previsti 9.3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1350m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Al mattino piogge e rovesci a carattere sparso con fenomeni che tendono a cessare su NW Toscana e concentrarsi nel pomeriggio e sera su Umbria e Lazio. Nella notte i fenomeni cessano quasi ovunque con ampie schiarite che interessano i settori occidentali, specie toscani. Neve in Appennino al di sopra dei 700/1000 metri, in calo in serata fino ai 500/700 metri. Temperature in aumento nei valori minimi, in lieve calo nei valori massimi. Venti moderati di Libeccio al mattino sui settori laziali, da NO sui mari toscani con Maestrale ovunque entro sera e rinforzi da Grecale su interne toscane; tesi da SO in quota in cessazione e rotazione da NO da Toscana. Mari molto mossi, anche agitati i bacini laziali.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti5.3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 10.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1250m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare agitato. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 22,4 µg/m³.