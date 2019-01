La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 12mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Un nucleo di aria artica proverà ad aggirare l'arco alpino verso sera, richiamando però già dall'inizio del giorno correnti più umide da sud-ovest. Ritroveremo quindi precipitazioni sparse sulle centrali tirreniche, diffuse sulle zone interne ed appenniniche specie della Toscana centrale e del Lazio orientale, con possibilità di qualche locale temporale. Nevicate in Appennino, anche moderate sui Monti della Laga a quote superiori ai 1200m circa. Temperature in ulteriore aumento, specie nei valori massimi e sui settori occidentali. Venti moderati da SSO sul Lazio, in progressivo incremento da OSO anche sulla Toscana ad iniziare dalla Versilia; moderati o tesi da SO in quota. Mari agitati specie al largo, molto agitati i bacini toscani settentrionali.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 17mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, sono previsti 21mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: pioggia.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 23,2 µg/m³.