Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1500m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 12mm di pioggia. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Cielo in prevalenza sereno sulle regioni tirreniche. In nottata graduale calo di pressione tra alto Tirreno e Mar Ligure, attiverà una circolazione umida che farà aumentare progressivamente le nubi sul Nord Ovest della Toscana. Temperature minime in calo con valori intorno ai -2/-4°C sulle zone interne pianeggianti della Toscana, inferiori allo zero anche sulle valli dell'Umbria, su Viterbese, Valle del Tevere e Ciociaria, di poco superiori allo zero altrove, massime in lieve aumento. Venti deboli o al più moderati dai quadranti nord-orientali sia in pianura e in collina che in quota, dove lo zero termico si posizionerà tra gli 800 e i 1000 metri. Mari poco mossi sotto costa, a largo mosso l'alto Tirreno molto mosso il medio Tirreno.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1350m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 17mm di pioggia.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio. Domenica cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, sono previsti 21mm di pioggia.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 14,3 µg/m³.